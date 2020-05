Rafael Nadal hat das Tennis-Jahr 2020 bereits abgeschrieben. Er glaubt nicht daran, dass in diesem Jahr noch ein Turnier ausgetragen wird. "Ich bin mehr beunruhigt über die Australian Open als über das, was dieses Jahr noch passieren könnte", sagte er im Interview mit der spanischen Zeitung "El País". Die Verantwortung für die Ausbreitung des Coronavirus vergleicht er mit einer Tennis-Pleite.

Neben Italien zählt Spanien zu den am stärksten von der Coronakrise betroffenen Ländern in Europa. Tennis-Weltstar Rafael Nadal bekam die Notlage auf Mallorca nur am Rande mit, trainieren konnte allerdings auch er lange nicht.

Trotz allmählicher Lockerungen glaubt die Nummer zwei der Weltrangliste nicht daran, dass er in diesem Jahr noch an einem Turnier teilnehmen wird. "Ich wünschte es, aber ich bezweifle es", sagte er im Interview mit der spanischen Zeitung "El País". Auch ein Neustart mit Beginn des nächsten Jahres ist für ihn alles andere als klar: "Ich bin mehr beunruhigt über die Australian Open als über das, was dieses Jahr noch passieren könnte."

Vor wenigen Tagen äußerte Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, Bedenken, ob das Turnier überhaupt stattfinden könne: "Das Best-Case-Szenario sind Australian Open mit Spielern, die wir mit Quarantäne-Techniken hierher holen können, und ausschließlich australischen Fans." Zudem habe der Kontinent zu dieser Zeit stets mit Buschbränden zu kämpfen.

Tennis-Jahr 2020 für Nadal "ein verlorenes Jahr"

Das Jahr 2020 hat Nadal bereits abgeschrieben: "Ich sehe 2020 wie ein verlorenes Jahr. Ich habe die Hoffnung, nächstes Jahr wieder starten zu können. Hoffen wir, dass das so kommt."

Obwohl er nicht an eine Rückkehr auf den Tennisplatz in diesem Jahr glaubt, fordert er, dass Einzelsportler in Spanien wieder trainieren dürfen: "Ich erhebe hier gar keine Ansprüche, denn Tennis ist sicher nicht der allererste Sport, der wieder aufgenommen werden sollte. Schließlich brauchen wir zum Spielen mindestens zwei Personen. Aber es gibt auch Sportarten, die vollkommen individuell sind - wie jede andere Arbeit. Warum kann ein Sportler nicht alleine laufen gehen?", sagte er. Allergrößte Priorität sei es, "Leben zu retten und die Menschheit zu schützen".

Das letzte Turnier, das Nadal in diesem Jahr gespielt - und gewonnen - hat, war in Acapulco Ende Februar.

