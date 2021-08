Tennis

Rafael Nadal bedauert als Fußball-Fan den Abschied von Lionel Messi beim FC Barcelona

Tennis-Star Rafael Nadal ist bekennender Fan von Real Madrid. Doch am Rande des ATP-Turniers in Toronto spricht auch der 35-Jährige über den Abschied von Lionel Messi bei Erzrivale FC Barcelona. Als spanischer Fußballliebhaber werde er es vermissen, einen Star wie den Argentinier jede Woche in der spanischen Liga spielen zu sehen, erklärte Nadal.

00:01:07, vor 16 Minuten