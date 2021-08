Tennis

Rafael Nadal bezwingt bei Comeback Jack Sock in Washington in drei Sätzen und begeistert Zuschauer mit irrem Tweener

Zuletzt hatte Rafael Nadal im French-Open-Halbfinale gegen Novak Djokovic gespielt. Am Donnerstag gab der Mallorquiner in Washington sein Comeback und besiegte Jack Sock in drei Sätzen mit 6:2, 4:6 und 7:6. Der Weltranglisten-Dritte musste drei Stunden und vier Minuten kämpfen, eher er den Amerikaner niederrang. Dabei packte er im ersten Satz einen überragenden Tweener aus.

