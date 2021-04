Publiziert 08/04/2021 Am 14:56 GMT | Update 08/04/2021 Am 14:57 GMT

Eine "Majestätsbeleidigung" sei es gewesen, wenn man als Dopingfahnder eine Kontrolle bei Rafael Nadal durchführen wollte, erklärte der ehemalige AFLD-Direktor Jean-Pierre Verdy gegenüber der "L'Équipe".

Verdy nannte auch ein konkretes Beispiel aus dem Jahr 2009, als sich ein Dopintest bei Nadal als sehr schwierig gestaltete.

"Als wir ihn 2009 in seinem Hotelzimmer in Paris-Bercy überprüfen wollten, ging das nicht gut. Die ITF weigerte sich, uns zu erlauben, ihn zu überprüfen, und wir mussten über die WADA gehen, um eine Genehmigung zu erhalten", beschrieb der bis 2015 tätige Direktor der AFLD den Vorfall und führte aus: "Sein Onkel Tony war so wütend, dass der Kontrolleur mir ihn am Telefon geben musste. Er hat mich mit Beleidigungen überschüttet."

Sein Fazit aus jenen Jahren: "Im Tennis wurden die Stars des Sports sehr wenig kontrolliert."

