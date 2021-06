Der perfekte 35. Geburtstag für den Mallorquiner.

Ab sofort werden an diesem Tag die mehr als 1500 Tennisklubs in Spanien mitfeiern.

Es werde "verschiedene Aktivitäten" geben, teilte die Real Federación Española de Tenis (RFET) mit. Man wolle "Turniere für Frauen, Männer, Senioren, Kinder und so weiter" organisieren. Ob ihm Mixed, Rollstuhltennis oder Beach Tennis - in allen möglichen Bereichen sind fortan an jedem 3. Juni Aktionen geplant, die den Menschen den Spaß am Tennis vermitteln sollen.

Tennis-Präsident begeistert von Idee

"Die Idee kam bei einer Übertragung der Partie zwischen Rafael Nadal und Richard Gasquet in Roland-Garros bei Eurosport auf. Das war am 3. Juni, dem Geburtstag von Nadal", so die RFET.

Álvaro Benito und Ex-Profi Àlex Corretja kommentierten das Match und sprachen den Vorschlag eines nationalen Tennistages an, der über Twitter kam - und zwar von Jorge Mir Mayor, Direktor der Tennisschulen des Vereins Real Club Jolaseta.

All' das bekam auch der Präsident der RFET mit. "Ich habe mir auf Eurosport die Kommentierung zu Nadals Spiel angehört und mir war sofort klar, dass eine großartige Idee ist", erklärte Miguel Díaz Román.

Gesagt, getan - und so hat der 3. Juni ab sofort eine ganz neue Bedeutung für den spanischen Sport.

