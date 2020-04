Mit den Beschränkungen aufgrund der Coronakrise komme er "besser zurecht als noch vor drei Wochen, weil ich glaube, dass man an sich als Mensch dann einfach anpasst an die Situation", so Nadal. "Ich bin inzwischen wieder zu meiner Routine zurückgekehrt und denke positiv. Es gibt viele Menschen, die es sehr schwer haben, während es uns sehr gut geht."

Wegen der Coronapandemie wurde bereits Wimbledon abgesagt. Die French Open in Paris sind verlegt worden (20. September bis 4. Oktober), die US Open in New York sollen noch wie geplant stattfinden (24. August bis 13. September). Fest steht, dass der Profi-Zirkus bis mindestens 13. Juli ruht.

Völlig offen ist zudem die Frage, welche Turniere noch gespielt werden, sollte es in diesem Jahr tatsächlich weitergehen. Oberste Priorität habe dies aber nicht, betonte Nadal. "Es gibt so viele Menschen, die eine wirklich schlechte Zeit haben, da ist der Sport das kleinste Thema."

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Darum hat Federer beste Karten in der Krise