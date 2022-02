Tennis

Rafael Nadal möchte nach Australian-Open-Sieg Indian Wells spielen: "Werde alles dafür tun"

Nach seinem 21. Grand-Slam-Titel bei den Australian Open in Melbourne am vergangenen Sonntag verrät Rafael Nadal, wie sein Zeitplan im neuen Tennisjahr ausschaut. Der Spanier will schon bald wieder auf die Tour zurückkehren. "Wir werden sehen, wie die Chancen für Acapulco stehen", erklärt der 35 Jahre alte Mallorquiner, verrät aber: "Bei Indian Wells werde ich alles dafür tun, um dabei zu sein."

00:01:07, vor einer Stunde