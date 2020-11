So kursierte unter anderem das Gerücht, dass Toni Nadal nicht immer ehrlich zu seinem Neffen gewesen sei. Der spanische Tennistrainer stritt jedoch alle derartigen Behauptungen ab und betonte, sie seien nicht wahr. Zugleich unterstrich er, dass es nicht nur wichtig sei, dem Spieler, sondern auch allen anderen die Wahrheit zu sagen.

In der Zeit, in der Toni und Rafael gemeinsam auf dem Trainingsplatz standen, sind sie als Erfolgs-Duo in die Geschichte des Tennissports eingegangen. Die beiden haben zusammen 16 Grand Slams gewonnen, darunter 10 French Open-Titel. Das machte den 59-Jährigen zum erfolgreichsten Trainer im Männertennis.