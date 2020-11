Es würde allerdings bei der Familie schon manchmal richtig emotional werden. "Was hat sich Rafa neulich erst über den Videoschiedsrichter aufgeregt, als es in Valencia drei Elfmeter gegen Real Madrid gab! Und bei den Clásicos wird gelitten, klar", verriet sein Onkel.

"Ich erinnere mich vor allem an jenen Clásico von 2017, als wir in Monte Carlo saßen und Messi in der letzten Minute das Siegtor schoss. Rafa hatte am gleichen Tag das Turnier gewonnen, und dann hätte ihm der Clásico fast den Tag verhagelt", fügte er hinzu.