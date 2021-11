Tennis

Rafael Nadal spricht über Corona-Pandemie in Spanien und kritisiert Ungeimpfte: "Das ist egoistisch"

Spanien verzeichnet momentan große Erfolge bei der Corona-Bekämpfung. Tennis-Superstar Rafael Nadal freut sich im Gespräch mit der "Marca" über die Situation in seinem Land, kritisiert aber Menschen, die noch nicht geimpft sind. Zwar verstehe der Mallorquiner, dass manche Menschen nicht geimpft werden möchten. Dennoch: Diese handeln in diesen Zeiten in seinen Augen "egoistisch", so Nadal.

00:00:54, vor einer Stunde