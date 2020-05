Für Tennisstar Rafael Nadal ist die aktuelle Saison angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie "so gut wie verloren". Er wäre erleichtert, wenn erst 2021 wieder normal gespielt werden würde, sagte der 19-malige Grand-Slam-Sieger der spanischen Zeitung "El Pais" am Dienstag. Bei einer Wiederaufnahme in 2020, sieht der Spanier eine Teilnahme an den US Open und French Open in diesem Jahr kritisch.

Die US Open sollen vom 31. August bis 13. September und die French Open vom 20. September bis 4. Oktober stattfinden.

Rafael Nadal sagte der spanischen Zeitung "ABC": "Mit nur einer Woche dazwischen glaube ich einfach nicht, dass wir spielen können." Die French Open sollen nun aber laut "Le Parisien" eine Woche später beginnen.

Nadal richtet den Blick eher auf die Australian Open im Januar 2021. "Ich hoffe, so schnell wie möglich wieder spielen zu können, aber wenn ich logisch darüber nachdenke, dann reisen wir jede Woche von einem Ort zum nächsten, haben Kontakt in Hotels, Flughäfen und an anderen Stellen", sagte Nadal. Er habe das Gefühl, ein Jahr seines Lebens zu verlieren, "mit 33 oder 34 ist das mehr wert als noch mit 20, wenn man noch viele Jahre vor sich hat."

(SID)

