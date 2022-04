"Nach vier Wochen, in denen ich keinen Tennisplatz betreten habe, hatte ich heute wieder erstes leichtes Training", so Nadal. "Was für ein Gefühl, wieder auf den Platz zu kommen."

Für Nadal begann die Saison mit einem Paukenschlag, als er bei den Australian Open in Melbourne den 21. Grand-Slam-Titel seiner Karriere einfuhr. Nach einem weiteren Erfolg in Acapulco und der Finalteilnahme in Indian Wells erfolgte allerdings der Rückschlag durch die Verletzung.

Ad

Neben Monte Carlo verpasste der 35-Jährige auch das Heimturnier in Barcelona. Hier war der Mallorquiner in seiner Karriere bereits zwölfmal erfolgreich.

Billie Jean King Cup Kerber reagiert gefasst auf Pleite: "Kann mir nichts vorwerfen" 17/04/2022 AM 07:39

Ziel Nadals ist es, bei den French Open in Paris wieder annähernd in Topform zu sein. Vorher käme als Comebackort neben dem Turnier in der spanischen Hauptstadt Madrid auch das Masters in Rom in Frage.

Das könnte Dich auch interessieren: Kerber denkt nicht an Karriereende: "Noch große Leidenschaft"

Tsitsipas lässt Davidovich Fokina abblitzen und verteidigt Titel

ATP Monte Carlo Zverev akzeptiert Niederlage und beklagt Verletzungspech 16/04/2022 AM 21:57