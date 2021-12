"Es war kein schlechtes Match für mich", sagte Nadal: "Nach so langer Zeit wieder auf professionellem Belag zu spielen, das gibt mir positive Gefühle."

Murray trifft nun im Finale am Sonntag auf den Russen Andrey Rublev, der den Kanadier Denis Shapovalov 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 bezwang. "Es war einfach schön, mit Rafa auf dem Platz zu stehen", sagte der 34 Jahre alte Murray: "Wir haben beide schon so viele langwierige Verletzungen hinter uns."

Nadal spielt gegen Shapovalov noch ein Match um Platz drei aus, sammelt damit weiter Matchpraxis.

Der Auftritt beim Einladungsturnier in Abu Dhabi war Nadals erstes Spiel seit Anfang August. Eine hartnäckige Fußverletzung hatte den Spanier zu einer Zwangspause gezwungen. Gegen Murray präsentierte sich Nadal allerdings in guter Form, was Mut für die im Januar ausgetragenen Australian Open (ab 17. Januar 2022 live bei Eurosport) macht.

Nadal hatte die Fußverletzung schon bei der Niederlage im French-Open-Halbfinale gegen Novak Djokovic behindert; dazu hatte der 35-Jährige Wimbledon, die Olympischen Spiele, die US Open und die ATP Finals verpasst.

