Für den Durchschnittsbürger ist Mallorca gleichbedeutend mit Rafael Nadal. Natürlich hat der Tennisspieler dank seiner Leistungen und seiner Persönlichkeit viel für diese Insel vor der Küste von Barcelona und Valencia getan. Geboren in Manacor, der zweitgrößten Stadt der Insel nach der Hauptstadt Palma, hat der 20-malige Grand-Slam-Sieger in seiner Heimat sogar eine eigene Tennisakademie gegründet.

Die Rafa Nadal Academy genießt einen ausgezeichneten Ruf und zieht Touristen aus aller Welt sowie die Stars von morgen an.

Der mallorquinische Champion wirbt ständig für seine Insel und lobt ihre Schönheit und ihren friedlichen Lebensstil. Und das zu Recht! Mallorca ist seit den sechziger Jahren ein beliebtes Reiseziel: 70 Prozent seines Umsatzes stammen aus dem Tourismus.

Obwohl viele Touristen Mallorca besuchen, um die warme Sonne und das kristallklare Wasser zu genießen, kommen auch viele, die Sport treiben. Ihre geografische Lage, ihr Klima und ihr Relief machen die größte Baleareninsel zu einem echten Juwel für alle Liebhaber von Outdoor-Aktivitäten.

Von Januar bis Dezember ist Zeit, um in diesem Paradies eine Sportart zu finden, die es auszuprobieren gilt.

Ein Traum für Radfans

Wer Mallorca besucht, wird überrascht sein, wie viele Radfahrer*innen die Autobahnen benutzen. Das Fahrrad ist hier König der Straße. Die Leute radeln zum Vergnügen und um sich zu bewegen. Neben dem Wetter, das sich für den Sport eignet, ist Mallorcas hügeliges Gelände der perfekte Spielplatz für Radsportbegeisterte. Es ist daher logisch, dass jedes Jahr zahlreiche Radwettbewerbe auf der Insel ausgetragen werden.

Eine der bekanntesten davon ist zweifellos die "Bike Week". Die Sonne, die Hügel, die perfekt gestalteten Straßen und die vielen Zuschauer, die das Hauptfeld anfeuern: Sie alle machen diesen Wettbewerb zu einem Muss. In diesem Jahr beginnt das Event am 17. Oktober, 2022 dann am 10. Oktober.

Ein weiteres Rennen, das man nicht verpassen sollte, ist das berühmte Mallorca 312. Bei der Anmeldung besteht die Wahl zwischen drei Distanzen: 312 Kilometer, 225 Kilometer oder 167 Kilometer. Es ist für jeden etwas dabei! Aber egal welche Distanz: Das Vergnügen, den Sonnenauf- und -untergang an den drei, vier oder fünf Tagen des Rennens zu beobachten, bleibt gleich. Die diesjährige Ausgabe ging am 24. Oktober über die Bühne, die nächste findet am 30. April 2022 statt.

Nicht zu vergessen die übrigen Rennen der Insel, darunter die ebenfalls mehrtägige Trofeu ciclista Pla de Mallorca, die am 19. Mai 2022 beginnt - oder der Gran Fondo Palma, der am 21. Oktober stattfand.

Als Land für Radfahrer par excellence verfügt Mallorca auch über eine erstklassige Infrastruktur, die es ermöglicht, ab dem 6. November dieses Jahres die erste Runde der neuen UCI Track Champions League auszurichten: die Weltelite des Bahnradsports ist da. Große Namen werden auf einer brandneuen Strecke im Velodrom von Palma mit von der Partie sein.

Die perfekte Kulisse für einen Triathlon

So wie Mallorca der perfekte Ort zum Radfahren ist, ist es auch ideal für Triathlon. Neben einigen perfekten Highways für Bikes und Läufer*innen bietet die Insel eine unschlagbare Wasserqualität für die Schwimmprüfung. In den Jahren 2021 und 2022 wird Mallorca nicht weniger als fünf Triathlons ausrichten. In chronologischer Reihenfolge startete am 25. September der Mallorca Triathlon, gefolgt von der Challenge Paguera Mallorca und dem Zafiro Ironman, der am 16. Oktober stattfand.

Ebenfalls im Oktober dieses Jahres fand der Powerman Mallorca statt, der am 23. ausgetragen wurde und sich als Duathlon (Laufen, Radfahren und noch einmal Laufen) auszeichnet. Für diejenigen, die das Wasser vermissen, findet am 11. April 2022 der Triathlon Portocolom statt, der von den berühmten azurblauen Gewässern des Portocolom Yacht Club ausgeht. Damit nicht genug, wird die Triathlon-Saison am 16. Oktober 2022 mit dem anspruchsvollen Zafiro IRONMAN (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen) abgerundet. Noch ist Zeit für das Training ...

Laufen in allen Formen

Auch Laufpuristen werden auf Mallorca fündig. Die Hügel, die Vielfalt der Terrains und Routen und die atemberaubenden Landschaften - alles kommt zusammen, um die Insel zu einem Paradies für Sportler zu machen. Natürlich organisiert Mallorca aufgrund seines Prestiges einen jährlichen Marathon. In diesem Jahr fand dieser am 10. Oktober statt.

Aber der Marathon stellt nicht unbedingt alle anderen sportlichen Veranstaltungen in den Schatten, die auf der Insel stattfinden. Darunter das Mallorca 5000 Sky Running (23. Oktober 2021), das in den Gipfeln der Berge des Nordens ausgetragen wird; zweifellos eines der spektakulärsten Events. Am Tag darauf begann das Spartan Mallorca für alle Liebhaber der Aufregung: Dieses 5-Kilometer-Rennen mit 20 Hindernissen kombiniert Sprint und Hindernisparcours. Für diejenigen, die die diesjährige Veranstaltung verpasst haben, gibt es am 12. März 2022 eine zweite Chance.

In einem ganz anderen Feld, in dem Widerstandsfähigkeit über Geschwindigkeit siegt, führt der Galatzo Trail Mallorca (21. November) die Teilnehmer über die Hügel der Insel und einen der berühmtesten Pfade. Schließlich kann man im Frühjahr nächsten Jahres – genauer gesagt am 24. April – den Magaluf-Halbmarathon bestreiten, ein beliebtes Rennen in der Region Calvià.

Das Meer im Vordergrund

Es ist undenkbar, über Sport auf Mallorca zu sprechen, ohne über das Mittelmeer zu sprechen. Hier ist das Meer allgegenwärtig und ein fester Bestandteil des Insellebens. Es ist logisch, dass sein türkisfarbenes Wasser im Mittelpunkt von Wettbewerben wie dem BEST Fest vom 28. Mai bis 3. Juni steht: ein Open-Water-Schwimmrennen.

Das Mittelmeer ist nicht nur für Schwimmer geeignet. Auch Segelfans finden hier ein kleines Stück Himmel. Windsurfer können sich bei der Trofeo Sar Princesa Sofía, die vom 2. bis 9. April 2022 stattfindet, messen - Segler im August nächsten Jahres bei der Copa del Rey de Vela messen.

Golf und Tennis: Mallorcas große Sportarten

Ob weißer oder gelber Ball, Golf- und Tennisfans werden sich verlieben in die Insel. Die wunderschöne Umgebung bietet beliebte und renommierte Golfplätze sowie zwei große Wettbewerbe: das Mallorca Golf Open (vom 21. bis 24. Oktober dieses Jahres) und das Grand Final der Rolex Challenge Tour (4. bis 7. November dieses Jahres).

Beide Turniere sind Teil des prestigeträchtigen Kalenders der European Tour.

Auf der Insel von Rafael Nadal hat Tennis einen besonderen Stellenwert. Hier gibt es die ATP Mallorca Championships, die im Juni 2022 ausgetragen werden. Toni Nadal, der Onkel des spanischen Tennisspielers und sein ehemaliger Trainer, leitet das Turnier.

Angesichts von Rafaels Affinität zu Sand ist es doch überraschend, dass der Wettbewerb auf Rasen ausgetragen wird. 2021 gewann die aktuelle Nummer zwei der Welt, Daniil Medvedev aus Russland, das Finale.

