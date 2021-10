Tennis

Red Bull BassLine in Wien: Carlos Alcaraz bezwingt Stefanos Tsitsipas im Finale im Tiebreak-Shootout

Großes Entertainment in Wien. Carlos Alcaraz siegte bei der Premiere von Red Bull BassLine in Wien. Acht Topstars trafen in einem "Best-of-three"-Tiebreak-Turnier aufeinander. Im Finale bezwang Alcaraz den griechischen Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas mit 7:4, 7:5. Auch bei den US Open war für Tsitsipas in der 3. Runde gegen Alcaraz Endstation.

