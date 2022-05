Tennis

Renault - Groundbreakers: John McEnroe blickt auf die Karriere von Tennis-Rockstar Yannick Noah zurück

In der ersten Folge von "Groundbreakers" blickt John McEnroe auf die Karriere von Yannick Noah zurück. Der "Freigeist" war der letzte Franzose, der bei Roland-Garros den Herren-Einzeltitel gewann, ehe er sich nach seiner Tennis-Karriere in der Musikwelt einen Namen machte. In Groundbreakers spricht John McEnroe über Spieler, die Grenzen im Tennissport verschoben haben.

00:03:07, vor einer Stunde