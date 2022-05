Tennis

Renault - Groundbreakers: John McEnroe blickt auf die "wundervolle Eruption" von Rafael Nadal zurück

In der aktuellen Folge von Groundbreakers blickt John McEnroe zurück in die Zeit, in der für Rafael Nadal alles begann und der "Stier aus Manacor" die Tenniswelt im Sturm eroberte. In Groundbreakers spricht John McEnroe über Spieler, die Grenzen im Tennissport verschoben haben.

00:04:07, vor 36 Minuten