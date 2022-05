Tennis

Renault - Groundbreakers: John McEnroe spricht über seine epische Rivalität mit Björn Borg

In der neuen "Groundbreakers"-Folge spricht John McEnroe über seine Rivalität mit dem schwedischen Superstar Björn Borg, die unter anderem in vier Grand-Slam-Endspielen gipfelte und das Herren-Tennis zu Beginn der 1980er Jahre neu definierte. Schaut Euch John McEnroes Serie "Groundbreakers" an und erfahrt mehr über Spieler, die die Grenzen im Tennissport verschoben haben.

00:04:00, vor einer Stunde