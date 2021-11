Tennis

Roger Federer bei Australian Open oder Karriere-Ende? Trainer Ivan Ljubicic verrät aktuellen Stand

Die Fans von Roger Federer und auch der Superstar selbst müssen sich wohl weiter in Geduld üben. Dass Federer sein Comeback bei den Australian Open gibt, ist laut Trainer Ivan Ljubicic unwahrscheinlich. "Er ist jetzt 40 Jahre alt und muss sich gedulden. Er kann sich nicht mehr so schnell erholen wie früher", so Ljubicic. Ob sein Schützling an ein Karriere-Ende denkt, verrät er im Video.

00:00:34, vor 43 Minuten