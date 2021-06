Publiziert 08/06/2021 Am 10:10 GMT | Update 08/06/2021 Am 10:35 GMT

Schließlich sei es bekannt, dass das Rasenturnier in London "immer noch Rogers primäres Ziel ist", so der 25-Jährige. "Er wird dieses Jahr eine Chance haben, und er will sein Bestes geben, um sich vorzubereiten."

Nach dem Drittrundenmatch gegen Dominik Koepfer, hatte der Scheizer beschlossen, sich vor dem Duell gegen Matteo Berrettini von Roland Garros zurückzuziehen. Seine Aktion sorgte in der Tennis-Welt für gemischte Reaktionen

Federer habe das Turnier in Roland-Garros ohnehin nicht ernst genommen und nur zur Vorbereitung auf Wimbledon nutzen wollen, hieß es von mancher Seite. Wenn er bei den French Open nicht weiterkommen wollte, hätte er während des Matches aufgeben und Dominik Koepfer passieren lassen sollen, sagten andere Stimmen.

French Open Der Fall Federer: Braucht es eine neue Grand-Slam-Regel? VOR 14 STUNDEN

Für Medvedev war die Entscheidung des Tennis-Routiniers jedoch konsequent. Er erklärte, dass der Deutsche es nicht verdient habe, das Achtelfinale zu bestreiten, wenn er gegen Federer verliert. "Tennis ist brutal. Wenn Koepfer in die nächste Runde wollte, sorry, aber da muss er das Spiel gewinnen. Wer in der nächsten Runde ist, hat gewonnen", wurde die Nummer 2 der Welt deutlich.

Das könnte Dich auch interessieren: Leidensgeschichte geht weiter: Olympiasiegerin Puig verpasst Tokio

Bittere Pille im Achtelfinale: Das muss Struffs nächster Schritt sein

French Open Der Fall Federer: Braucht es eine neue Grand-Slam-Regel? VOR 14 STUNDEN