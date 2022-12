Nicht weniger als 13 Jahre lang wurde der Ehrenpreis bei den Schweizer "Sports Award" nicht verliehen (zuletzt an den Sportfunktionär Adolf Ogi). Eine schwere Entscheidung dürfte es in diesem Jahr dennoch nicht gewesen sein.

Denn in einem Jahr, in dem der wohl beste Schweizer Sportler aller Zeiten die Karriere beendet, ist die Auszeichnung die logische Konsequenz. Zwischen 2003 und 2017 wurde Federer siebenmal als Schweizer Sportler des Jahres geehrt - so oft wie kein anderer.

Für den Überraschungsgast war es der erste öffentliche Auftritt in seiner Heimat seit Bekanntmachung des Karriereendes im September. Daher nutzte Federer die Gelegenheit für ein Dankeschön:

"Vielen Dank für die tolle Unterstützung, die ich über all die Jahre in diesem Land erhalten habe. Das bedeutet mir extrem viel", sagte Federer auf der Bühne.

Er ist erst der sechste Träger des Ehrenpreises in der Geschichte: Zuvor waren dies Res Brügger (2001), Ferdi Kübler (2003), Peter Sauber (2005), Adolf Ogi (2007) und das U17-Weltmeisterteam im Fussball (2009).

