2008 in Peking holte Federer an der Seite seines Landsmannes Stan Wawrinka auch Olympia-Gold im Doppel. Der Sieg im Einzel ist aber der einzige große Titel, der ihm noch fehlt.

2012 scheiterte er im Olympia-Finale in Wimbledon am Schotten Andy Murray, 2000 in Sydney im Halbfinale am Deutschen Tommy Haas. Derzeit bereitet sich Federer auf sein Comeback auf der Tour vor, nach zwei Knie-Operationen hatte er seine Saison schon im Sommer beendet.