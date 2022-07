"Ich liebe es, zu gewinnen, aber wenn du nicht mehr konkurrenzfähig bist, dann ist es besser aufzuhören. Ich glaube nicht, dass ich das Tennis brauche", gestand der 40-Jährige, der seit mehr als zwölf Monaten aufgrund einer hartnäckigen Knieverletzung kein Spiel mehr auf der Tour bestritt.

"Ich freue mich über die kleinen Dinge, wenn mein Sohn zum Beispiel etwas richtig macht und meine Tochter mit einer guten Note nach Hause kommt", so der Superstar.

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger sieht auch Möglichkeiten, außerhalb des Tennis-Sports glücklich und erfolgreich zu sein.

"Tennis ist ein Teil, aber nicht meine ganze Identität. Ich will erfolgreich sein und bleiben und viel Energie ins Business stecken - vielleicht manchmal mehr geben, als ich sollte, aber das geht auch außerhalb des Sports."

Federer gibt zu: "Fühlt sich sehr seltsam an"

Federer gab dennoch zu, dass es ein komisches Gefühl für ihn gewesen sei, beim diesjährigen Wimbledon-Turnier, das Novak Djokovic im Finale gegen Nick Kyrgios gewann , nur als Zuschauer dabei gewesen zu sein.

"Es fühlt sich für mich sehr seltsam an dieses Jahr Wimbledon nicht zu spielen und es im Fernsehen zu sehen, da ich seit 1998 jedes Mal dort war", sagte der Rechtshänder, der auch die Vorzüge eines nicht so prall gefüllten Termin-Kalenders zu schätzen lernte.

Er sei "schon so lange unterwegs, dass es auch schön war, etwas mehr Ruhe zu erleben und öfter an einem Ort zu sein, was durch das Coronavirus schon passiert ist. Es gab mir die Möglichkeit, meine Reisen gezielt zu sortieren und etwas zurückzugeben. Viele Freunde kamen immer zu mir, jetzt konnte ich es umdrehen."

Federer-Comeback im September?

"Die Tennisroutine war manchmal übertrieben, vor allem, weil man das auch für die Kinder organisieren musste. Es ist schön, jetzt eine Pause davon zu haben, auch für sie, obwohl sie das Reisen vermissen", erklärte er.

Federer könnte dieses Jahr im September auf die Tour zurückkehren und sowohl beim Laver Cup im September als auch beim Schweizer Hallen-Turnier einen Monat später aufschlagen.

