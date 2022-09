Tennis

Roger Federer tritt ab - Rückblick: Kind düpiert Federer mit Lob im Training bei den US Open

Roger Federer hat die Tenniswelt mit seinem Rücktritt überrascht. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger beendet nach dem Laver Cup seine Karriere. Neben acht Wimbledon-Triumphen, sechs Australian-Open-Siegen und einem French-Open-Titel gewann der Schweizer auch fünf Mal die US Open. Grund genug für einen Rückblick auf ein besonderes Training in New York, als der Maestro von einem Kind düpiert wurde.

00:00:30, vor einer Stunde