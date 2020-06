Roger Federer hat die Saison 2020 für beendet erklärt, der Schweizer will erst im kommenden Jahr wieder antreten. Eine harte Entscheidung, aber auch eine vernünftige. Das Knie machte Federer bereits im Januar zu schaffen, auf eine Operation im Februar folgte nun ein weiterer Eingriff. Der 38-Jährige braucht Zeit - wenngleich es Anzeichen gibt, dass es für den Saisonabbruch noch andere Gründe gibt.

Darf Roger Federer das? Boris Beckers ehemaliger Manager Ion Tiriac beantwortete die Frage vor zwei Jahren mit einem klaren Nein. Damals, in der Saison 2018, hatte Federer mal wieder auf alle Sandplatz-Turniere verzichtet und verschwand für fast drei Monate von der Bildfläche. Um seinen Körper zu schonen, um seine Chancen in der anschließenden Rasensaison zu steigern.

"Er verhält sich nicht korrekt, ich finde sein Vorgehen nicht fair", polterte Tiriac damals im Gespräch mit der "Sport Bild". In anderen Sportarten sei es nicht denkbar, dass sich ein Topathlet so lange rausnehme, um sich zu schonen.

In dieser Saison ist die Situation zwar eine ganz andere, aber Federer hat sich einmal mehr aus körperlichen und gesundheitlichen Gründen dafür entschieden, der Tour für ein paar Monate den Rücken zu kehren. Verständlich, der 38-Jährige ist schließlich nicht umsonst der älteste Spieler in den aktuellen Top 100 der Welt.

Da gilt es, genau auf die Signale des Körpers zu hören und sich länger zu schonen als noch mit Anfang 20. "Ich werde mir nun die Zeit nehmen, die nötig ist, um zu 100 Prozent bereit für mein höchstes Level zu sein", ließ Federer seine Fangemeinde via Twitter wissen. Ob er das darf? Klar.

Tennis ohne Fans? Federer mit klarer Meinung

Und doch dürften auch andere Überlegungen eine Rolle gespielt haben, die nichts mit der körperlichen Verfassung zu tun haben. Da ist zunächst die Sache mit den Zuschauern, die in diesem Jahr auf der ATP Tour und bei den Grand-Slam-Events wohl komplett fehlen werden. Schmeckt Federer nicht. "Speziell bei großen Turnieren würde es mir sehr schwerfallen, vor leeren Rängen zu spielen", gab der Maestro im Mai bei einem Live-Chat mit dem dreimaligen French-Open-Champion Gustavo Kuerten zu.

"Wir sollten auf den richtigen Moment zur Rückkehr warten, wenn wenigstens ein Drittel oder die Hälfte des Stadions gefüllt werden können", präzisierte Federer. Die Message war klar: Eine große Motivation, etwa Ende August die US Open vor leeren Tribünen zu spielen, verspürt er nicht. Nachdem er sich nun einem "schnellen arthroskopischen Verfahren am rechten Knie" unterzogen hat, hat sich das Problem von selbst erledigt.

Schon in den Tagen zuvor hatte Federer freimütig bekannt, auf Trainingseinheiten gänzlich zu verzichten. Er sehe schlichtweg "keinen Grund" darin. Trainer Severin Lüthi bestätigte gegenüber dem "Tennis Channel", dass sein Schützling sich "keinen Stress" machen müsse. "Er hat es nicht nötig, aktuell Bälle zu schlagen." Eine Aussage, die nun im Licht von Federers Saisonabbruch umso mehr Sinn ergibt.

Termin-Chaos erzürnt Tennis-Szene

Ein weiterer Faktor in Federers Planungen ist wohl auch das Termin-Chaos, das sich infolge der Corona-Pandemie ergeben hat. Durch die von vielen Spielern und Coaches heftig kritisierte Verlegung der French Open in den September gehen die beiden Grand-Slam-Wettbewerbe von New York und Paris nach derzeitigem Stand innerhalb von nur fünf Wochen über die Bühne.

Die Pause zwischen den beiden Turnieren beträgt genau eine Woche - "ein Wahnsinn", urteilte der kanadische Profi Vasek Pospisil, der Mitglied des ATP-Spielerrats ist.

Federer, so ist anzunehmen, wird es ähnlich sehen, zumal die French Open nun zeitgleich mit dem vom Schweizer Superstar mitorganisierten Laver Cup stattfinden. Das dürfte seine Lust, auf dem ungeliebten Sand in Roland Garros aufzuschlagen, nicht gerade gesteigert haben.

Olympische Spiele: Federer hört auf sein Herz

Hinzu kommt, dass der Rekord-Grand-Slam-Champion in der Spätphase seiner Karriere die Olympischen Spiele von Tokio zu einem seiner Hauptziele auserkoren hat. "Mein Herz", so Federer, habe sich für eine fünfte Olympia-Teilnahme entschieden.

Roger Federer (li.) gewinnt 2008 zusammen mit Stan Wawrinka (re.) Doppel-Gold in Peking Fotocredit: Getty Images

Durch die weltweite Pandemie blieb den Veranstaltern in Tokio nichts anderes übrig, als die Spiele in den Sommer 2021 zu verlegen. Vom 23. Juli bis zum 8. August, so der Plan, wird nun um Olympisches Edelmetall gekämpft. Am letzten Tag der Sommerspiele wird Federer 40 Jahre alt. Ein runder Geburtstag, den er nur allzu gerne mit der Einzel-Goldmedaille im Gepäck feiern würde - es ist die letzte große Lücke in seiner Titelsammlung.

Nur: Dazu muss Federer zu 100 Prozent fit sein, sich in absoluter Bestform befinden und sein Pensum zuvor perfekt dosiert haben. Die jüngsten Entscheidungen des Maestros legen daher den Schluss nahe: Die "Operation Tokio" hat bereits begonnen.

