Roger Federer hat seinen Spielplan für die Sandplatzsaison seit ein paar Jahren stark ausgedünnt, 2017 und 2018 verzichtete er sogar gänzlich.

Vergangenes Jahr kehrte der Rekord-Grand-Slam-Champion dann auf die rote Asche zurück. Federer spielte die Turniere in Madrid und Rom, wo er jeweils das Viertelfinale erreichte und unterlag bei den French Open in Paris erst im Halbfinale dem späteren Sieger Rafael Nadal in drei Sätzen.

Noch vor wenigen Tagen gab es Meldungen, wonach sich Federer bei den Masters-Events in Madrid (3. bis 10. Mai) und Rom (10. bis 17. Mai) auf die French Open vorbereiten würde. Das wurde nun allerdings von Manager Tony Godsick dementiert:

" Er plant nur Roland Garros zu spielen. "

Federer gewann seinen bislang einzigen French-Open-Titel im Jahr 2009. Das Hauptaugenmerk des 38-Jährigen liegt aber auf Wimbledon, wo er in dieser Saison um seinen neunten Titel kämpft.

Das könnte dich auch interessieren: Djokovic schließt letzte Lücke: 5 Thesen zur Saison 2020