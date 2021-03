Publiziert 29/03/2021 Am 10:54 GMT | Update 29/03/2021 Am 10:55 GMT

"Ich habe es immer gefühlt, jedes Mal, wenn ich auf den Platz trete, repräsentiere ich die Schweiz", sagte Federer laut einer Pressemitteilung.

Seine Heimat sei trotz Reisen um die Welt auch sein "Lieblingsort" geblieben.

"Es ist das Land, das ich am meisten vermisse, wenn ich auf Reisen bin", sagte Federer, der seine Gage für verschiedene Auftritte in seiner neuen Rolle an die Roger Federer Foundation weiterleitet, die benachteiligte Kinder in der Schweiz unterstützt.

(SID)

