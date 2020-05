Anstelle der French Open 2020, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden mussten, zeigt Eurosport vom 25. Mai bis zum 7. Juni zwei Wochen lang die größten Matches des prestigeträchtigen Sandplatz-Klassikers in Roland Garros. Das Besondere daran: Ihr entscheidet, welche legendäre Duelle im Rahmen unserer #YouSayWePlay Initiative zu sehen sein werden.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Während das Grand-Slam-Turnier in Roland Garros aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, zeigt Eurosport zwei Wochen lang die größten Matches des Sandplatz-Klassikers.

Roland-Garros #YouSayWePlay - Vote jetzt für Dein Lieblingsmatch bei den French Open VOR 2 STUNDEN

French Open: Ihr wählt, wir zeigen Eure Wunschspiele!

Die Initiative "You say we play" findet vom 25. Mai bis zum 7. Juni 2020 statt und ermöglicht den Fans, für ein legendäres Match aus den vergangenen drei Jahrzehnten der French Open abzustimmen.

Jeder einzelne Tag konzentriert sich dabei auf ein neues Thema. Tennis-Fans haben so die Möglichkeit, für die spannendsten Duelle ihrer Lieblingsspieler abzustimmen.

- In der ersten Woche vom 25. bis 31. Mai 2020 überträgt Eurosport täglich von 19:00 bis 22:00 Uhr.

- In der zweiten Woche vom 1. bis zum 7. Juni 2020 sendet Eurosport täglich von 14:00 bis 19:00 Uhr.

Über folgende Themen wird im Rahmen des Turniers abgestimmt:

25. Mai 2020 - Größte Überraschungen in der Historie der French Open

26. Mai 2020 - Marathon Matches der French Open

27. Mai 2020 - Französische Erfolge in Roland Garros

28. Mai 2020 - Best of Serena - Topspiele von Serena Williams bei den French Open

29. Mai 2020 - Größte Durchstarter in der Geschichte der French Open

30. Mai 2020 - Vintage Herren-Finals in Paris

31. Mai 2020- Einmalige Champions der French Open

1. Juni 2020 - Hitzigste Duelle auf der Anlage im im 16. Arrondissement in Paris

2. Juni 2020 - Epische Comebacks der French Open

3. Juni 2020 - Best of Herren-Halbfinals auf den heiligen Sandplätzen von Paris

4. Juni 2020 - Vintage Damen-Finals

5. Juni 2020 - Best of Herren-Finals

6. Juni 2020 - Best of Damen-Finals der 2000er

7. Juni 2020 - Nadals denkwürdigste Endspiele in Paris

Das könnte Dich auch interessieren: story7747515#YouSayWePlay - Vote jetzt für Dein Lieblingsmatch bei den French Openstory.aspxNone

Play Icon WATCH Vor zwei Jahren: Als Nadal den Rekord von McEnroe brach 00:01:00

Roland-Garros #YouSayWePlay - Vote jetzt für Dein Lieblingsmatch bei den French Open VOR 2 STUNDEN