Rafael Nadal ist der unumstrittene König der French Open. Zwölf Mal gewann der Spanier schon in Paris, seit 2005 musste Nadal nur drei Mal den Titel einem anderen Spieler überlassen. Bei #YouSayWePlay könnt Ihr bei Eurosport.de bis einschließlich 29. Mai abstimmen und entscheiden, welches Nadal-Finale aus Paris Ihr noch einmal sehen wollt.

Er ist der König des Sandplatzes, in Roland Garros gewann Rafael Nadal schon zwölf Mal. Das sind die meisten Titel, die je ein Spieler bei einem einzigen Grand-Slam-Wettbewerb gewinnen konnte. Dominic Thiem meinte zuletzt im Gespräch mit Eurosport, in Paris müsse man nicht nur den Spanier selbst, sondern auch die Legende Nadal schlagen.

Angefangen bei seinem ersten Erfolg im Jahr 2005 bis zu seinem jüngsten Sieg vor gerade einmal zwölf Monaten gegen Thiem - welches Endspiel würdet Ihr gerne noch einmal erleben und Rafa erneut gewinnen sehen?

Roland-Garros Ihr habt gewählt: Changs sensationeller Sieg gegen Lendl noch einmal bei Eurosport VOR EINER STUNDE

Sendetermin: Sonntag, 7. Juni 2020, 19:00 Uhr - Abstimmung bis 29. Mai

1) Rafael Nadal gegen Mariano Puerta - Finale 2005

Der French-Open-Mythos Rafael Nadal hatte vor mittlerweile 15 Jahren seinen Anfang. Der damals 18-jährige Spanier stand erstmals in einem Grand-Slam-Finale. Gegen den Überraschungsfinalisten Mariano Puerta aus Argentinien, der wenig später des Dopings überführt wurde, sicherte sich Nadal trotz Satzrückstand den ersten seiner bisher zwölf Roland-Garros-Erfolge.

2) Rafael Nadal gegen Roger Federer - Finale 2006

Das erste von vielen folgenden Grand-Slam-Finals zwischen den beiden Tennis-Superstars. Rafael Nadal legte gegen seinen Dauerkonkurrenten einen echten Fehlstart hin. Den ersten Satz verlor der Spanier 1:6, doch am Ende war Nadal, die Nummer zwei der Welt, Federer, der damaligen Nummer eins, überlegen.

3) Rafael Nadal gegen Roger Federer - Finale 2011

Wieder hieß das Endspiel in Paris Rafael Nadal gegen Roger Federer, von den Medien zuvor als "Duell der Giganten" gehypt. Das Finale hielt, was die großen Namen versprachen. Mit seinem sechsten Erfolg in Paris zog Nadal mit Tennis-Legende Björn Borg gleich. Der Sandplatzkönig meinte hinterher: "Was mit mir bei diesem Turnier passiert ist, das ist mehr als ein Traum. Dieses Turnier ist mein Herz."

Das Gelbe vom Ball - der Eurosport Tennis-Podcast - JETZT ABONNIEREN!

4) Rafael Nadal gegen Novak Djokovic - Finale 2012

Novak Djokovic stand 2012 erstmals im Finale der French Open. In den Endspielen in Wimbledon und bei den US Open 2011, sowie den Australian Open 2012 hatte der Serbe noch die Duelle mit Rafael Nadal für sich entschieden. In Paris musste der Weltranglistenerste dann am eigenen Leib erleben, warum der Spanier der König von Paris ist.

5) Rafael Nadal gegen Dominic Thiem - Finale 2019

Zum zweiten Mal in Folge hieß im vergangenen Jahr das Finale in Paris Rafael Nadal gegen Dominic Thiem. Im Vergleich zum Endspiel 2018 hatte der Österreicher auch deutlich mehr entgegenzusetzen. Über drei Stunden lieferten sich die beiden auf der Roten Asche ein hochklassiges Match.

Das könnte Dich auch interessieren: Federers Ex-Coach: "Roger war talentiert und ein bisschen faul"

Play Icon WATCH Sandplatz-Gott überlistet Rasen-Gott - Nadal gnadenlos 00:00:46

Roland-Garros Ihr wählt, wir zeigen! Eurosport überträgt die größten Matches der French Open 17/05/2020 AM 09:19