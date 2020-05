YouSayWePlay - Vote jetzt für Dein Lieblingsmatch bei den French Open

Ihr wählt, wir zeigen! Anstelle der French Open 2020, zeigt Eurosport vom 25. Mai bis zum 7. Juni 2020 zwei Wochen lang Eure Wunschspiele der größten Matches aus der Historie des renommierten Sandplatzturniers in Roland Garros. Das Besondere daran: Ihr entscheidet, welche legendären Duelle im Rahmen unserer Initiative #YouSayWePlay im TV und im Eurosport Player zu sehen sein werden.

Die Initiative "You say we play" findet vom 25. Mai bis zum 7. Juni 2020 statt und ermöglicht den Fans, für ein legendäres Match aus den vergangenen drei Jahrzehnten der French Open abzustimmen. Diese übertragen wir jeweils auf Eurosport 1 und im Eurosport Player.

Jeder einzelne Tag konzentriert sich dabei auf ein neues Thema im Zusammenhang mit den French Open. Tennis-Fans haben so die Möglichkeit, für die spannendsten Matches ihrer Lieblingsspieler abzustimmen.

HIER KÖNNT IHR ABSTIMMEN:

Größte Überraschungen - Sendetermin: 25. Mai 2020

Jeder liebt Außenseiter - dies beweisen die Fans in Paris Jahr für Jahr mit ihrer lautstarken Unterstützung für den jeweiligen Underdog.

Von Überraschungen in der ersten Runde bis hin zu richtigen Schockern, was war Eurer Meinung nach die größte Überraschung bei den French Open?

Marathon Matches in Paris - Sendetermin: 26. Mai 2020

Die French Open hatten im Laufe der Jahre einige epische Thriller zu bieten, bei denen die Spieler absolut an ihre Grenzen gingen. Fabrice Santoro und Arnaud Clément lieferten sich einen legendären Schlagabtausch über mehr als sechseinhalb Stunden und damit gleichzeitig das längste Match in der Geschichte in Roland Garros.

Doch dieses Match ist bei Weitem nicht das einzige Duell, das den Spielern alles abverlangte.

Welches ist Euer Lieblings-Marathon-Match?

Französische Erfolge - Sendetermin: 27.Mai 2020

Die französischen Fans hatten im Laufe der Jahre allen Grund zum Feiern. 1983 konnte Yannick Noah erstmals seit 1946 wieder auf französischem Boden gewinnen. 17 Jahre später beendete Mary Pierce die 33-jährige Durststrecke ohne französische Titelträgerin in Roland Garros.

In der jüngeren Vergangenheit sorgten insbesondere Jo-Wilfried Tsonga und Gaël Monfils für atemberaubende Matches mit nahezu irrwitzigen Winnern.

Welchen französischen Spieler möchtet Ihr noch mal in Aktion sehen?

Best of Serena Williams in Paris - Sendetermin: 28. Mai 2020

Serena Williams ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt bei den French Open. Die Grande Dame des Tennis holte drei ihrer insgesamt 23 Grand-Slam-Titel in Paris (2002, 2013, 2015). Egal, ob Sieg oder Niederlage, Williams gibt in ihrer unverkennbaren Art und Weise in jedem Spiel alles.

Welchen Serena-Klassiker möchtet Ihr noch mal miterleben?

Durchstarter in Roland Garros - Sendetermin: 29. Mai 2020

Roland Garros war die Geburtsstunde vieler Stars. Von einem damals 18-jährigen Marat Safin, der im Aufeinandertreffen mit Andre Agassi in der ersten Runde 1998 sein vielversprechendes Talent unter Beweis stellte, bis hin zu Garbiñe Muguruzas überzeugendem 64-Minuten-Triumph in der zweiten Runde über Serena Williams im Jahr 2014.

Wessen Erfolg war für Euch der größte Durchbruch?

Vintage Herren-Finals - Sendetermin: 30. Mai 2020

Eurosport hat für Euch vier altehrwürdige Herren-Endspiele mit Beteiligung absoluter Tennis-Größen aus dem Archiv geholt.

Welchen Klassiker möchtet Ihr noch einmal sehen?

Einmalige Champions in Paris - Sendetermin: 31. Mai 2020

Einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Während einige Topstars gleich mehrere Trophäen einheimsen konnten, kamen andere nur einmal in den Genuss eines Erfolges.

Juan Carlos Ferrero, Michael Chang, Gastón Guadio, Sam Stosur und Jelena Ostapenko haben eines gemeinsam: Sie haben einen Grand-Slam-Titel gewonnen und zwar bei den French Open.

Wessen größten Moment möchten Ihr noch einmal erleben?

