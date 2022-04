Der 38 Jahre alte Rodgers reagierte daraufhin überrascht: "Wimbledon? Was ist mit den US Open?" Williams entgegnete lachend: "Wimbledon ist vor den US Open. Ich spiele zuerst Wimbledon."

"Dann eben Wimbledon. Auf geht's", erwiderte der Super-Bowl-Sieger von 2011 und verkündete in die Kamera: "Sie ist wieder da!" Williams bezeichnete die Comeback-Ankündigung bei Twitter als "aufregend".

Das Turnier auf dem heiligen Rasen in London beginnt Ende Juni. In Wimbledon hatte Williams vor neun Monaten ihr bisher letztes Match auf der WTA-Tour bestritten. Damals musste die 23-fache Grand-Slam-Siegerin gegen die Belarussin Aliaksandra Sasnovich im ersten Satz mit einer Oberschenkelverletzung aufgeben.

Seither hat Williams kein Match mehr bestritten.

Williams zurück im Kampf um historischen Titel

Auch Gerüchte um ein Karriereende hatten kursiert. Doch nun kehrt Williams zurück - und greift wieder nach dem historischen 24. Grand-Slam-Titel. Damit würde die US-Amerikanerin mit der Australierin Margaret Court gleichziehen.

Ihren bisher letzten Major-Titel gewann Williams 2017 bei den Australian Open. Nach der Geburt ihrer Tochter vor fünf Jahren feierte sie bei den French Open 2018 ihr Comeback. Seither stand die 40-Jährige in vier Grand-Slam-Finalspielen, die sie allerdings allesamt verlor.

