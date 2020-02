Seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia hat das Tennisspielen bei Serena Williams sein Leichtigkeit verloren. Vier Grand-Slam-Endspiele verlor die US-Amerikanerin seitdem, ehe sie in diesem Januar in Auckland ihren ersten WTA-Titel seit der Rückkehr auf die Tour gewann.

Bei den Australian Open folgte das bittere, frühe Aus. In der dritten Runde unterlag sie der Chinesin Wang Qiang in drei Sätzen mit 4:6, 7:6, 5:7. Für ihren Coach eine große Enttäuschung. "Wir haben es nicht erwartet, so früh zu verlieren oder überhaupt zu verlieren", sagte Mouratoglou im Gespräch mit der "BBC".

Der Tennistrainer übte erfrischend ehrliche - und teilweise harte - Kritik an sich und an Serena.

" Wir müssen der Realität ins Auge sehen. Wir müssen akzeptieren, dass es gerade nicht läuft. "

Williams: Mit neuer Strategie zum Rekord?

Dazu müssen Veränderungen her, wie der 49-Jährige erklärte:

" Wir müssen vielleicht mit einem neuen Blickwinkel, mit einer neuen Strategie und neuen Zielen zurückkommen, damit sie es schafft. "

Mouratoglou spricht von Williams' großem Ziel: dem 24. Grand-Slam-Titel. Damit hätte sie die bisherige Rekordhalterin Margaret Court eingeholt.

Für den Coach das Sahnehäubchen. "Sie hat alles gewonnen, um aufhören zu können, 23 Grand-Slam-Titel. Aber sie entschied sich zurückzukommen. Sie entschied sich dafür, die Anstrengungen zu machen, die physischen und mentalen", so der Franzose, der weiter an Williams glaubt.

Mouratoglou glaubt an Williams

"Es ist schwierig zu sagen, wie viele Chancen sie noch haben wird, ich weiß nicht, wie lange sie noch spielen kann. Aber dass sie zuletzt vier Grand-Slam-Finals erreichte, sagt viel über ihr Level aus - und dass sie nicht weit entfernt ist."

Williams und Mouratoglou sind auf der Suche nach dem neuen Blickwinkel - und vielleicht kommt der ersehnte Grand-Slam-Erfolg ja schon im Mai. Dann stehen die French Open an...

