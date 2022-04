"Wimbledon ist vor den US Open. Ich spiele zuerst Wimbledon", erklärte Serena Williams im Plauderton gegenüber NFL-Star Aaron Rodgers . Das Video dazu sorgte in den sozialen Netzwerken für großen Widerhall und Aufregung.

Kehrt die US-Amerikanerin tatsächlich zurück, vielleicht sogar in Wimbledon, wo sie im Vorjahr aufgeben musste , nachdem sie zweimal auf dem heiligen Rasen weggerutscht war?

Die Antwort lautet ziemlich sicher ja, denn Williams hat noch ein großes Ziel vor Augen, den 24. Grand-Slam-Titel. Damit würde sie Rekordhalterin Margaret Court einholen.

Erst vor wenigen Wochen untermauerte Williams im "CNN"-Interview mit Moderatorin Christiane Amanpour ihre Ambitionen. "Ich habe das Gefühl, dass es ich es längst geschafft haben müsste, ich hatte viele Möglichkeiten dazu", so die 40-Jährige. "Ich gebe nicht auf!" Sie trainiere selbstverständlich noch immer und arbeite an ihrem Traum.

Viermal war Williams nur einen Sieg davon entfernt, zur Australierin in Sachen Grand-Slam-Titel aufzuschließen. Nachdem sie 2017 die Australian Open gewann, verlor sie 2018 und 2019 jeweils die Endspiele von Wimbledon und bei den US Open. Niederlagen, die am Superstar nagen.

Federer und Williams beide in Wimbledon?

Noch aber ist die Chance da - und es scheint so, als ob die Chancen von Williams, ein Comeback im Alter von 40 Jahren mit einem Major-Triumph zu krönen, besser stehen als die von Roger Federer. "Ich muss noch immer ein bisschen warten mit dem Rennen", gab der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger Anfang März im "ZDF" zu Protokoll. Er hoffe "Mitte, Ende des Jahres zum Comeback ansetzen" zu können.

Wilander: Das unterscheidet Nadal von Djokovic und Federer

Aber auch bei Federers Überlegungen spielt Wimbledon eine Schlüsselrolle, auch er absolvierte seine bis dato letzte Partie im vergangenen Jahr beim Rasenklassiker an der Church Road

Keine Frage, es muss sehr viel zusammenpassen, dass die Fans in Wimbledon in diesem Jahr Williams und Federer zu sehen bekommen. Die Hoffnung aber lebt ...

