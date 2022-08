Tennis

Serena Williams' Weg an die Spitze der Tenniswelt: Ein Vorbild ganzer Generationen - Power of Sport

Serena Williams Weg an die Spitze der Tenniswelt war ein langer. In der neuen Folge "Power of Sports" wird die Geschichte einer der größten Tennisspielerin dargestellt. Außerdem sprechen Weggefährten über ihre Begegnungen mit der Tennis-Queen. Das ganze Porträt der Amerikanerin im Video.

00:03:16, vor einer Stunde