"Es hat eine Weile gedauert, bis ich wusste, was ich sagen wollte... Die letzten Wochen waren sehr emotional", startete Lüthi seinen an Federer gerichteten Text, ehe er auf die schönsten Erlebnisse der beiden zurückblickte.

"Wenn ich mir mein iPhone-Album ansehe, erinnere ich mich an alles, was wir zusammen erlebt haben: die Grand-Slam-Siege, der Davis-Cup-Titel in Lille, der Gewinn bei den Olympischen Spielen in Peking, aber auch an all die besonderen Momente, die wir abseits des Tennisplatzes geteilt haben. Unsere Urlaube, die Hochzeiten, die Geburtstagsfeiern, die Streiche mit anderen Teammitgliedern auf mehreren Kontinenten."

Ad

Auch ein Stück Bewunderung für den 20-fachen Grand-Slam-Champion steckt in der Nachricht. "Es war bewundernswert zu sehen, wie du es geschafft hast, so viel auf einmal zu jonglieren: dein Tennis, deine Freunde, dein Geschäft, deine Familie, aber vor allem alles mit einem Lächeln im Gesicht. Mit deiner Leidenschaft für den Tennissport wirst du weiterhin eine Inspiration für viele sein."

Tennis "Teilweise besser als vor der Verletzung": Thiem greift wieder an VOR 2 STUNDEN

Zum Ende seines Posts richtete Lüthi dann noch einmal ganz persönliche Worte an seinen Ex-Schützling. "Ich werde mich immer daran erinnern, dass ich die ganzen Jahre mit dem nettesten, großzügigsten, positivsten und lustigsten Mann verbracht habe. Ich liebe ich dich und deine Familie, ihr wart immer für mich da."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Das gab es seit 22 Jahren nicht mehr - Alcaraz und Nadal schreiben Geschichte

Bagel im ersten Satz: Djokovic bezwingt Andujar in Tel Aviv klar

Tennis Eklat am Netz: Tennisprofis prügeln sich fast bei Handshake VOR 5 STUNDEN