In diesem Jahr wartet sie somit auf Tourebene immer noch auf einen Erfolg.

Auch für Andrea Petkovic stand am Dienstag noch ihr Auftaktduell in der russischen Metropole an.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: "Schämt euch tausendfach": Djoker-Vater ätzt wegen Curlerin gegen Australien

Tennis Trotz Aussagen bei Olympia: WTA weiter besorgt um Peng Shuai VOR 13 STUNDEN

(SID)

Deutliche Niederlage: Zverev lässt Titel-Chance gegen Bublik liegen

Australian Open Kyrgios über Djokovic-Support: "Dachte, wir würden unsere Wut an ihm auslassen" GESTERN AM 10:30