Publiziert 04/06/2021

Mit der Absage für Wimbledon ist klar, dass Wawrinka in diesem Jahr bei keinem Rasenturnier antritt. Der Schweizer hatte zuvor schon auf einen Start bei den ATP-Turnieren in Stuttgart, im Londoner Queen's Club und in Eastbourne verzichtet.

Sein letztes Match absolvierte der Schweizer am 9. März bei der Drei-Satz-Niederlage gegen Lloyd Harris beim ATP-250-Turnier in Doha.

Das Tennisjahr läuft für Wawrinka nicht gut, bei keinem Turnier gewann er mehr als zwei Matches.

Aktuell steht er auf Rang 24 der Weltrangliste.

