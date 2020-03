Buzz

Das Teddy-Date wurde dann auch gleich von Andy Murray kommentiert, der scherzte: "Wenn die Leute weiter so viele Hamsterkäufe machen, musst du sie in ein paar Wochen vielleicht kochen."

Ein weiterer Beitrag zeigt Wawrinka in seinem Wohnzimmer bei verschiedensten Aktivitäten wie Fernsehen, an der Konsole zocken oder ein Nickerchen machen. Dazu schreibt der 34-Jährige: "So sieht die tägliche Routine während der Quarantäne aus, wer kann das nachvollziehen?"

Unter ein Foto, auf dem Wawrinka Sport macht und dabei seine Fans zu Homeworkouts animiert, kommentierte Murray bissig: "Tolle Idee! Das ist genau die richtige Übung, bevor man in ein Land reist, dass diese Boden-Toiletten ohne Sitz oder irgendwas zum Festhalten hat..."

Die Sport-Stars wissen sich also auch selbst und ihre Fans in der tennisfreien Zeit zu unterhalten.

