Den Auftakt machte Stan Wawrinka, der Benoit Paire fragte, ob er schon einmal eine Stunde vor einem Match Sex hatte. Paire antwortete kurz und knapp: "Ja“.

Manch anderer hätte sich angesichts der Intimität der Frage schon mit dieser Antwort zufriedengegeben, doch Stan Wawrinka wollte von Benoit Paire jetzt mehr wissen: "Wo, wann, mit wem?"

Doch dieser blockte zunächst ab: "Ich sage nichts mehr." Aber der Schweizer gab nicht auf und fragte, ob Paire nicht zumindest die Stadt verraten könne.

Paire präsentiert sich umtriebig

Der Franzose antwortete vielsagend: "Da gibt es viele." Jetzt war Wawrinkas Spürsinn geweckt: "Nenn mir eine!" Der Weltranglisten-22. entgegnete: "Paris." Eigentlich nicht ganz überraschend, gilt die französische Hauptstadt doch als "Stadt der Liebe".

Als Wawrinka schon dachte, dass sein Gegenüber Sex in der Umkleidekabine hatte, beschwichtigte Paire: "Nein. Du weißt doch, in Paris ist das Hotel so nah an der Anlage."

Eine solche Geschichte wird im Frühjahr dieses Jahres definitiv nicht passieren, inklusive des Rasen-Klassikers in Wimbledon wurden alle ATP- und WTA-Turniere bis in den Sommer verschoben oder gar komplett abgesagt.

Solche unterhaltsamen Instagram-Gespräche machen die lange Pause für die Tennis-Fans aber auf jeden Fall erträglicher.

