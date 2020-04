Für Stan Wawrinka ist es vorstellbar, dass aufgrund der Coronakrise in diesem Jahr gar kein Turniertennis mehr gespielt werden kann. Das erklärte der Schweizer im Interview mit der "L'Équipe". "Tennis ist eine der schwierigsten Sportarten im Bezug auf das Coronavirus. Dafür müssen nämlich nicht nur die Grenzen geöffnet werden, auch Reisen und Versammlungen müssen möglich sein", so Wawrinka.

"Tennis wird der letzte Schritt sein", glaubt der dreifache Grand-Slam-Sieger deshalb: "Alles ist möglich. Auch, dass wir in diesem Jahr gar nicht mehr spielen."

Den Plan, Turniere ab einem gewissen Zeitpunkt ohne Zuschauer auszutragen, sieht Wawrinka zudem eher skeptisch. "Die French Open zum Beispiel werden nicht von 50 Leuten organisiert. Also wird es auch sehr viele Menschen vor Ort geben, wenn ohne Publikum gespielt wird", erklärte der 35-Jährige.

Wawrinka genießt Zeit mit Tochter

Dass die Organisatoren von Roland Garros völlig eigenmächtig das Turnier auf September verlegt haben, missfällt Wawrinka. Der French-Open-Sieger von 2015 meinte: "Wir müssen alle an einem Tisch sitzen und die Lage zusammen diskutieren."

Aktuell fallen die ATP- und WTA-Turniere bis einschließlich 13. Juli aus. Bis dahin will Wawrinka die freie Zeit mit der Familie genießen. "Ich bin privilegiert, ich kann Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ich arbeite mit ihr für die Schule, von 8:00 Uhr bis am Mittag und etwas am Nachmittag. Und ich ruhe mich aus."

Dass durch die Coronavirus-Pandemie sein Karriereende unfreiwillig näher rückt, glaubt der Schweizer nicht: "Ich bin zwar am Ende meiner Karriere und es bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Verliere ich deswegen ein Jahr? Ich bin ziemlich entspannt. Mein Ziel war es stets, nichts zu bereuen, wenn ich aufhöre."

Nach der Karriere Trainer? Wawrinka ist sich unsicher

Auf die Frage, ob er sich nach dem Ende seiner Karriere eine Laufbahn als Trainer vorstellen könne, schmunzelte Wawrinka und erklärte: "Keine Ahnung, ob ich dem Tennis treu bleiben werde. Ein bisschen vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwo anders unterwegs sein werde. Mich interessieren auch andere Dinge. Aber es ist zu früh, um darüber zu sprechen."

Zunächst einmal habe er ohnehin andere Pläne, so der 35-Jährige: "Ich werde mich sehr gut darauf vorbereiten, wieder in Bestform zu kommen, wenn wir weitere Neuigkeiten haben."

