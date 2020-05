Mit Jan-Lennard Struff und Laura Siegemund an der Spitze startet am 8. Juni eine neue Turnierserie des DTB. Bis zum 26. Juli werden Finals in zehn verschiedenen Städten ausgetragen, der erste Aufschlag erfolgt in Troisdorf. Aufgrund der Coronakrise pausiert die internationale Tennistour derzeit bis mindestens 13. Juli. Zugesagt haben auch Dominik Koepfer und Doppelspezialist Kevin Krawietz.

Keine Linienrichter, keine Ballkinder - aber endlich wieder Spaß auf dem Court: Während die Tennis-Welt nahezu still steht, treibt Deutschland die Planungen für eine neue, nationale Serie voran. Seit Donnerstag steht das Grundgerüst fest: Los geht es am 8. Juni in Troisdorf, als Zugpferde haben Jan-Lennard Struff und Laura Siegemund ihre Zusage gegeben.

"Ich finde diese Idee einfach cool. Der DTB gibt vielen Spielern die Möglichkeit, Matchpraxis zu sammeln und dabei auch noch etwas Geld zu verdienen. Daher ist die Turnier-Einladungsserie sehr wichtig für uns", sagte Struff. Auch Davis-Cup-Kollege Dominik Koepfer und Doppelspezialist Kevin Krawietz haben bereits zugesagt. Der ebenfalls eingeladene Philipp Kohlschreiber fehlt dagegen in dem 32 Namen umfassenden Herrenfeld ebenso wie Topspieler Alexander Zverev.

DTB: Gesundheit aller Spieler höchste Priorität

Gespielt wird zunächst in einer Vorrunde in zehn verschiedenen Städten, die Finalspiele finden in Großhesselohe (Herren) und Versmold (Frauen) statt. Nach der Vor- und einer Zwischenrunde steht die Halbfinalrunde an, bevor schließlich die Finalisten um den Titel spielen. Gespielt wird in Vierergruppen, jeweils zwei Gruppen parallel an einem Standort.

"Ich freue mich, dass die Planungen der Turnierserie weiter voranschreiten. Sie ist bei den Spielerinnen und Spielern sehr gut angekommen, was man auch an den attraktiven Teilnahmefeldern sieht. Alle Beteiligten werden von dieser wichtigen Aktion in einer schwierigen Situation profitieren", sagte Präsident Ulrich Klaus vom Deutschen Tennis Bund.

Kurios: Die Spiele sollen angesichts der Corona-Pandemie "unter besonderen Bedingungen" ausgetragen werden. Die Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten sowie die Einhaltung der Vorgaben der Bundes- und Landesregierungen hätten höchste Priorität, teilte der DTB mit. Daher werden beispielsweise die Matches nur mit einem Stuhlschiedsrichter und ohne Linienrichter und Ballkinder gespielt.

Nationale Turnierserie auch in Österreich

Dabei geht es quer durch die Bundesländer: Die Vorrunde der Männer wird neben Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) in Überlingen (Baden-Württemberg), Großhesselohe (Bayern) und Neuss (Nordrhein-Westfalen) ausgetragen. Die 24-köpfige Konkurrenz der Frauen bestreitet die Vorrunde in Darmstadt (Hessen), Versmold (Nordrhein-Westfalen) und Stuttgart (Baden-Württemberg). Neben Fed-Cup-Spielerin Siegemund wird unter anderem Anna-Lena Friedsam auf den Court gehen.

Ganz alleine ist Deutschland mit seiner Idee indes nicht: Bereits am 25. Mai startet auch in Österreich eine nationale Turnierserie mit 16 Männern und 8 Frauen, das Gesamtpreisgeld liegt bei 151.750 Euro. Sogar Topstar Dominic Thiem hat zugesagt, sogar die noch aktive Tennis-Legende Jürgen Melzer ist mit dabei.

(SID)

