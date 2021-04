Publiziert 04/04/2021 Am 08:24 GMT | Update 04/04/2021 Am 08:26 GMT

In dem Gespräch erklärte sie kürzlich, sie wolle am liebsten schon bei den US Open Ende August in New York auf den Platz zurückkehren.

Die deutsche Fed-Cup Spielerin aus Bad Saulgau lebt derzeit mit ihrem Mann, der gleichzeitig auch ihrer Trainer und Manager ist, in Palm Beach in den USA.

Das könnte Dich auch interessieren: Kurzfristige Absage: Zverev schlägt doch nicht in Marbella auf

WTA Miami Andreescu muss im Finale aufgeben: Barty holt Titel in Miami VOR 12 STUNDEN

(SID)

Tränen nach Sturz von Andreescu: Schrecksekunde überschattet Barty-Gala

ATP Masters Miami Winner Sinner: So holte sich das Supertalent das Finalticket in Miami GESTERN AM 08:07