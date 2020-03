Vergangene Woche hatten die French Open in Paris angekündigt, das Grand-Slam-Turnier von Mai in den September zu verlegen und dabei offenbar weder mit Mitbewerbern noch SpielerInnen Rücksprache gehalten.

"Ich persönlich glaube nicht, dass das Turnier zum nun angedachten Zeitpunkt stattfindet. Man hat offenbar einfach den spätmöglichsten Zeitpunkt gesucht, und das Turnier dort angesetzt. Das war total egoistisch und bodenlos. Ich verurteile das aufs Schärfste", sagte Rittner.

Da die US Open erst am 13. September enden, hätten die besten Spieler nur eine Woche Zeit, um zum Start der French Open am 20. September fit zu sein. Für Rittner undenkbar.

" Aus körperlicher Sicht ist es für die Spielerinnen und Spieler fast unmöglich, zunächst auf Hartplatz die US Open zu spielen und dann innerhalb einer Woche nach Europa zu fliegen und auf Sand zu trainieren. Das ist eine riesige Umstellung für den Körper. Die Besten spielen sieben Matches in 14 Tagen und das gleiche sollen sie dann eine Woche später, samt Jetlag und Reisestress wieder tun? Das ist für mich absolut undenkbar. "

Bislang ist der Spielbetrieb auf der Profitour der Frauen (WTA) und Männer (ATP) bis zum 7. Juni eingestellt. Für Rittner eine Chance, "den Turnierkalender zu überdenken. Wenn jetzt schon alles durcheinandergewürfelt wird, setzen sich die Verantwortlichen vielleicht zusammen an einen Tisch und schaffen etwas, was für die Spieler sinnvoller ist", sagte die ehemalige Spitzenspielerin.

Alle Aussagen von Barbara Rittner im Vodcast "Extra Time":

