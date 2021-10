Er hat es geschafft, Tennis-Star Naomi Osaka ein kleines Lächeln auf das Gesicht zu zaubern: Mit Sesamstraßen-Figur Elmo postete die 23-Jährige bei Instagram ein Selfie und wirkte dabei fröhlicher als zuletzt so oft.

Auf einem zweiten Bild sieht man das Namensschild "Osaka" an der Umkleide am Set. Wann die Folge der Sesamstraße mit Osaka ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Osaka scheiterte bei den US Open an der späteren Finalistin Leylah Fernandez in der dritten Runde, beim WTA-Turnier in Indian Wells tritt sie gar nicht erst an. Osaka hatte in den vergangenen Monaten häufiger über mentale Probleme und den Druck durch die Medien und die Öffentlichkeit gesprochen. Siegen mache sie nicht mehr glücklich, sagte sie etwa.

Ein Ausflug in die Sesamstraße dürfte der Japanerin hoffentlich gut getan haben.

