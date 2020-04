In der vergangenen Woche wurde verkündet, dass das Traditionsturnier in Wimbledon nicht stattfinden wird. Auch die French Open wurden bereits in den September verlegt, was heftige Kritik auslöste. Aktuell haben sich die ATP und WTA auf eine Pause bis zum 13. Juli geeinigt.

Tommy Haas erklärte im Gespräch mit den ehemaligen Grand-Slam-Champions Mats Wilander und Boris Becker sowie der aktuellen Weltranglisten-Zweiten Simona Halep, dass es in dieser Phase jetzt darum gehe, "zusammenzuhalten". Der 42-Jährige betonte im Legenden-Vodcast, wie glücklich sich die Spieler und Spielerinnen auf der Tour fühlen können:

" Wir üben einen Sport aus, den wir lieben, den wir schon im jungen Alter spielen können. "

Die ehemalige Nummer zwei der Welt glaubt, dass die Spieler "noch leidenschaftlicher werden und den Sport noch mehr zu schätzen wissen" und erklärte:

" Kleinigkeiten auf der Tour oder in bestimmten Matches werden wir nicht mehr so hoch hängen. "

Zudem würde die Vorfreude auf die kommenden Turniere und das Tennisjahr 2021 nur noch größer: "Man kann das kommende Jahr gar nicht erwarten."

Haas erklärt Turnierabsage in Indian Wells

Auch Haas, der seine Karriere im März 2018 beendete, ist von der Krise betroffen. Der Turnierdirektor von Indian Wells musste das Masters Anfang März aufgrund der Corona-Pandemie als ersten Wettbewerb auf der Tour absagen.

"Als das Riverside County den Notstand ausgerufen hat, gingen bei uns die Alarmglocken an", berichtet Haas. Wie schwer die Entscheidung fiel, das extrem populäre Turnier abzusagen und warum er glaubt, dass auch aus Spielersicht die richtige Entscheidung getroffen wurde, erfahrt Ihr hier im Legenden-Vodcast: