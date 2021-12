Tennis

Top 5 des Jahres von Novak Djokovic: Superstar läuft im French-Open-Halbfinale zu Höchstform auf

Hinter Novak Djokovic liegt ein herausragendes Jahr. Der 34-Jährige gewann in diesem Kalenderjahr drei Grand Slams, siegte in Melbourne, Paris und London und spielte dabei zahllose grandiose Ballwechsel. Das Highlight: In unnachahmlicher Djokovic-Manier wehrt der Serbe im Halbfinale von Roland Garros gegen Rafael Nadal einen Breakball ab. Die fünf besten Djokovic-Schläge des Jahres 2021.

00:03:39, vor einer Stunde