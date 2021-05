Tennis

Trailblazers - Althea Gibson: Wegbereiterin für Serena Williams, Naomi Osaka und Co.

Althea Gibson war die beste Tennisspielerin in den 1950er Jahren und die erste Woman of Colour, die ein Grand-Slam-Turnier gewann. Mit ihren Erfolgen baute Gibson Barrieren in einer Zeit ab, als Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten unter der Rassentrennung litten. Die Ikone wurde damit zur Wegbereiterin für die heutige Generation afroamerikanischer Stars wie Serena Williams und Naomi Osaka.

