Tennis

Trailblazers: Arthur Ashe - Tennis-Legende war seiner Zeit voraus

Arthur Ashe gewann drei Grand-Slam-Turniere. Viel wichtiger als seine sportlichen Erfolge im Tennis ist aber sein Vermächtnis, das er neben dem Platz hinterließ. In dieser Folge unserer Serie Trailblazers zeigen wir Euch, was Ashe zur Legende und zum "größten Botschafter" seines Sports machte. So jedenfalls nannte ihn John McEnroe.

00:06:25, Gestern Am 08:19