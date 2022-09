Tennis

US Open 2022: Einmal und nie wieder - der perfekt Satz bei Gand-Slam-Turnieren

Einen "Golden Set", also einen Satz ohne mit 6:0 und 24 Punkten in Serie, gab es in der Geschichte der Grand-Slam-Turniere erst einmal. Mario Harter verrät bei Smarter mit Harter, wem dieses Kunststück gelang.

00:01:25, vor 41 Minuten