A. Kalinskaya gegen C. Garcia | US Open
Einzel Frauen | Runde 2 | 31.08.2022 | USTA Billie Jean King National Tennis Center
Geplant
A. Kalinskaya
A. Kalinskaya
C. Garcia (17)
C. Garcia (17)
31/08
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Anna Kalinskaya - Caroline Garcia

Übersicht

Anna-Kalinskaya-headshot
AnnaKalinskaya
Russland
Russland
  • WTA Ranking60
  • WTA Punkte948
  • Alter23
  • Größe1.75m
  • Gewicht-
Caroline-Garcia-headshot
CarolineGarcia
Frankreich
Frankreich
  • WTA Ranking17
  • WTA Punkte2220
  • Alter28
  • Größe1.77m
  • Gewicht-

Statistiken

Direkter Vergleich / Letzte fünf Spiele
Anna-Kalinskaya-headshot
AnnaKalinskaya
Russland
Russland
Caroline-Garcia-headshot
CarolineGarcia
Frankreich
Frankreich
1

Siege

1 Spiel

0

Siege

Letzte Spiele

A. Kalinskaya

C. Garcia

Weitere Spiele

Einzel Frauen / Runde 2

D. Snigur
D. Snigur
R. Marino
R. Marino
31/08
A. Schmiedlová
A. Schmiedlová
S. Zhang
S. Zhang
31/08
M. Keys (20)
M. Keys (20)
C. Giorgi
C. Giorgi
31/08
G. Ruse
G. Ruse
C. Gauff (12)
C. Gauff (12)
31/08
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Tabelle

SpielerPkt
1
I. Swiatek
8605
2
A. Kontaveit
4360
3
M. Sakkari
4190
4
P. Badosa
3980
5
O. Jabeur
3920

LIVE TENNISSPIEL: Anna Kalinskaya vs Caroline Garcia

US Open, Damen - 31. August 2022

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