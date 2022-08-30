A. Kalinskaya gegen C. Garcia | US Open
Einzel Frauen | Runde 2 | 31.08.2022 | USTA Billie Jean King National Tennis Center
Geplant
A. Kalinskaya
C. Garcia (17)
31/08
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Anna Kalinskaya - Caroline Garcia
Übersicht
AnnaKalinskaya
Russland
- WTA Ranking60
- WTA Punkte948
- Alter23
- Größe1.75m
- Gewicht-
CarolineGarcia
Frankreich
- WTA Ranking17
- WTA Punkte2220
- Alter28
- Größe1.77m
- Gewicht-
Statistiken
Direkter Vergleich / Letzte fünf Spiele
1
Siege
1 Spiel
0
Siege
Letzte Spiele
A. Kalinskaya
C. Garcia
Weitere Spiele
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Tabelle
|Spieler
|Pkt
|1
|8605
|2
|4360
|3
|4190
|4
|3980
|5
|3920